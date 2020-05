O dia em que Mourinho chamou "filho da mãe louco" a Jesé

O jornal 'Marca' juntou algumas figuras da cantera do Real Madrid para uma tertúlia onde Jesé marcou presença, acabando mesmo por ser o centro das atenções. O ex-Sporting teve a companhia de Joselu, Omar Mascarell, Juanfran e Casado, sendo que foi este último a recordar um episódio numa pré-temporada com José Mourinho, na altura técnico dos merengues.





"Chegamos à pré-temporada em Los Angeles no verão de 2011. Mou junta-nos no balneário e diz umas palavras a cada um. Tu isto, Nacho, Casado, a ti também te conheço, Joselu... E lembro-me que quando chega ao Jesé pergunta-lhe se quer continuar de férias: 'És um filho da mãe louco, não querias vir e tive de te telefonar para que viesses fazer a pré-época'", recordou Casado, lateral do Xanthi, entre risos.Já Juanfran comparou Jesé a... Cristiano Ronaldo. "O Jesé é como o Ronaldo. Por fora é uma coisa, mas quando o conheces, percebes que tem bom coração e que é um bom rapaz. Passei bons momentos com ele", referiu o jogador do Alanyaspor.Ainda houve tempo para Casado disparar mais uma história sobre a pequena vedeta que Jesé já era na altura. "Quando estávamos no Castilla [equipa B dos merengues], os números eram de 1 a 11. Como o Jesé era o extremo-esquerdo, calhou-lhe o 11. Ele virou-se logo para o treinador e disse: ‘Ou jogo com o 10, ou não jogo’. O Omar virou-se e disse 'Sim, sim, mas quem é que pensas que sou? O Overmars?'", brincou o lateral.