O dia em que o Mérida podia ter contratado Ronaldo por 500 mil dólares

O futebol é fértil em histórias de grandes oportunidades perdidas, principalmente quando se descobre que um determinado clube teve a hipótese de contratar um jogador que hoje é consagrado por uma ninharia quando ele ainda era jovem.





É este o caso do Mérida, clube da 2ª divisão B espanhola, que podia ter contratado Ronaldo Nazário, o Fenómeno, por 500 mil dólares, quando o avançado brasileiro tinha 16 anos.A revelação foi feita por José Fouto, antigo presidente do clube, no livro "Histórias de Mérida", escrito pelo jornalista José Antonio Reina. De acordo com o que é relatado na obra, quando Ronaldo tinha apenas 16 anos e ainda jogava no Cruzeiro, um emissário próximo do clube brasileiro contactou o Mérida a oferecer-lhe a possibilidade de contratar o jovem jogador por 500 mil dólares, cerca de 437 mil euros hoje em dia, mas que na altura era muito dinheiro por um "miúdo" de 16 anos.Caso tivesse sido aproveitada a oportunidade, teria sido o grande negócio da história do Mérida.