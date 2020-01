O dia em que Varane se impôs a Cristiano Ronaldo: «Não sou Varane, sou o Rafa»

Raphael Varane, defesa central do Real Madrid, recordou, esta quinta-feira, em entrevista à 'Onze Mondial' um episódio curioso com Cristiano Ronaldo durante uma sessão de treinos aquando da chegada do francês ao emblema merengue, envolvendo o seu nome.





O episódio terá começado quando o internacional português ordenou, durante um treino da equipa, que Varane fosse para o centro do 'meinho' [exercício habitual de aquecimento], momento que o francês não viu com bons olhos: "Não sou Varane, sou Rafa", terá dito o defesa, episódio que recordou em entrevista."Não senti como uma falta de respeito, sou muito educado e até sou divertido no balneário. Mas também sou tímido. Em qualquer momento, quando existem alturas mais difíceis, é preciso demonstrar personalidade, que podem contar comigo. Os jogadores que me conhecem há algum tempo já o sabem e seguramente que naquele momento não podia deixar que me passassem por cima. Aquilo não foi uma questão de falta de respeito, mas sim como: ‘Não me costumam ver muito, logo não me consideram imporante’, e foi uma forma de dizer: ‘Eu também estou aqui, eu também tenho um nome’", refere.Apesar desse pequeno arrufo, o internacional francês não poupou nos elogios ao craque português da Juventus e tudo aquilo que fez na sua passagem pelo Real Madrid. "Ele é genial, genial… humanamente e futebolisticamente. Não tenho palavras sequer. Fez algo extraordinário: fez com que tudo parecesse normal, banal. Não existem palavras para descrevê-lo, é enorme, é extraordinário. Ensinou-me muito e também me surpreendeu. Quantas vezes pensei: ‘Wow, que forte que ele é’", finalizou.