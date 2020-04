O 'drama' de Hazard em quarentena: «Tento evitar a despensa para não ir aos bolos»

Hazard, tal como os restantes colegas de equipa do Real Madrid, encontra-se a cumprir a quarentena em casa, mas reconhece que, além das limitações de espaço, tem dificuldades em cumprir a dieta imposta pelo clube. "Para mim é complicado, mas tento não comer muito, nem ir muito à despensa que tenho aqui ao lado, pelos biscoitos, mas não é fácil", confessou o jogador que foi acusado de ter excesso de peso, quando chegou a Espanha.





Em declarações à imprensa belga, Hazard deu também conta de como vive o drama da pandemia do coronavírus em Espanha, que o obriga a estar de quarentena. "Estamos fechados, mas temos um jardim e há pessoas que estão a atravessar uma fase pior que nós. Fazemos o que podemos e brincamos muito no jardim, ainda que as crianças tenham de seguir a escola pela Internet. Não podemos reclamar", afirmou o jogador, em declarações à RTBF, tendo referido, ainda, que o fisioterapeuta deixou de poder ir lá a casa, pois acabou por também ficar doente: "Continuo a fazer trabalho com o fisioterapeuta, via online, pois ele não pode vir. Ficou doente e tem de ficar em casa. Começámos o trabalho há dez dias, mas agora vai-me enviando vídeos. Tenho feito trabalho para fortalecer o joelho e faço o que consigo, em casa".Curiosamente, este é o segundo jogador do dia a revelar um problema a controlar perante algumas iguarias, já que este domingo foi também destaque o galês Aaron Ramsey , que assumiu 'passar mal' por causa do jeito da sua esposa para cozinhar.