O drama do adepto mais famoso de Espanha: «Vou ter de vender o bombo para poder comer»

É provavelmente o adepto mais conhecido da seleção espanhola e até uma espécie de património nacional desportivo do país vizinho. Ele e o seu bombo. Falamos de Manolo, o fã que já percorreu meio mundo a acompanhar a Roja, sempre tendo ao seu lado o mítico objeto. Contudo, nem mesmo Manolo escapou à crise provocada pelo coronavírus e agora, a viver graves problemas financeiros, poderá mesmo ser obrigado a vender o seu 'amigo' de sempre para sobreviver.





Já em conversa com a Onda Cero, Manolo explicou que neste momento recebe apenas 800 euros da sua pensão, sendo que dessa verba retira desde logo 420€ para a hipoteca e ainda tem de pagar a renda do espaço do café. Feitas as contas, como o dinheiro não 'estica', não teve outro remédio que apelar à ajuda de todos para poder superar esta fase complicada da sua vida. Já a possível reabertura do seu café, perante as normas impostas, é algo que está fora de questão.

Um bombo 'globetrotter'



Aos 71 anos, Manolo é um dos adeptos mais fieis da seleção espanhola e a verdade é que a sua história está intimamente ligada ao tal bombo. Ao todo, segundo as contas do próprio, o bombo já esteve presente em dez Mundiais e sete Europeus...

"Vou ter de vender o bombo para comer. Sempre disse que jamais o venderia, mas houve alturas em que me ofereceram dinheiro e até propuseram leilões. Agora não sei...", assumiu à CV Radio o conceituado adepto espanhol, de 71 anos, que admite estar numa situação financeira "muito má". "Perdi muito dinheiro nestes últimos meses por não poder abrir e não tinha qualquer ingresso...", disse.