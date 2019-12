O graffiti com beijo de Piqué e Sergio Ramos que apela ao diálogo

SPAIN KISS AND TALK

Pg de Gràcia P. Cataluña. Barcelona amanece esta vez con un nuevo beso: el de Sergio Ramos del Madrid con Gerard Piqué del Barça. Los dos jugadores, vienen a representar España y Catalunya en el auspicio de una solución al conflicto político entre los dos. pic.twitter.com/hhlWuchjSB — Tvboy (@tvboyofficial) December 16, 2019

A poucas horas do clássico entre Barcelona e Real Madrid, agendado para as 19h00 (hora portuguesa) de quarta-feira, o artista urbano Tvboy desenhou um graffiti no centro da cidade de Barcelona que apela ao diálogo político entre a Catalunha e a Espanha.A obra intitulada 'Spain kiss and talk' ou 'Espanha, beijar e falar' retrata um beijo entre o defesa catalão Gerard Piqué e o capitão madridista Sergio Ramos, depois de o autor já ter produzido imagens semelhantes com Messi e Ronaldo e também com Mourinho e Guardiola como protagonistas.Em termos metafóricos, o graffiti de Tvboy pretende colocar Piqué e Ramos como representantes da Catalunha e Espanha, respetivamente, de forma a promover um entendimento relacionado com o processo de independência da região catalã.