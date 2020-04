O incidente de Modric com a polícia durante a quarentena: brincadeira podia ter saído cara

Uma brincadeira de Luka Modric com o filho quase terminou com a polícia a multar o médio croata do Real Madrid.





O caso foi relatado num direto de Marcelo nas redes sociais. O lateral-esquerdo do Real Madrid estava à conversa com o compatriota Vinícius Jr. a quem contou o telefonema que recebeu de Modric, durante o estado de emergência decretado em Espanha."Estava a jogar padel com o filho e a bola caiu para a rua. E o filho foi com a ama buscar a bola, ao memso tempo está a passar um carro da polícia que lhes diz: 'se der mais um passo vai pagar multa' por estar na rua", contou Marcelo, entre risos, a Vinícius Jr.Um episódio que, no entanto, terminou apenas com o aviso verbal das autoridades.