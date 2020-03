O isolamento de Rakitic: Shakira a toda a hora, nada de discussões e saídas só para levar o lixo

O croata Ivan Rakitic partilhou este domingo, numa conversa em direto com os fãs do Barcelona, como passa normalmente os seus dias neste momento de isolamento e, ao que parece, tudo vai correndo às mil maravilhas. As limitações são naturais, especialmente porque o médio do Barcelona, tal como todos os espanhóis têm as saídas limitadas, mas nem isso lhe tira o sorriso, conforme o próprio assume. E quando é para passar o tempo o plano é bastante animado...





"De momento levo tudo com um sorriso. As miúdas têm os seus deveres durante a semana e por agora estamos a passar tudo bem. Falei com a Raquel e é bom que estejamos a passar este tempo juntos. Vemos muito Youtube, uma data de danças... Shakira durante quase 24 horas e muitas gargalhadas juntos. Fazemos muita coisa juntos. De momento não houve nenhuma discussão e isso é muito bom. Enquanto haja energia e sorrisos, tudo bem", assumiu o croata.Rakitic revelou ainda a forma como 'apresentou' a situação às suas filhas. "Explicamos-lhes que há uns bichinhos que não nos deixam sair à rua e que temos de esperar um tempo para poder fazê-lo. Nunca houve nenhum problema e estão a encarar tudo bem, mas temos de fazer sempre coisas com elas", explicou o médio, que assumiu ainda que apenas saiu de casa "para deitar o lixo no contentor, que está a 50 metros".No plano desportivo, Rakitic assume que é complicado cumprir o plano de treinos por causa dos filhos, mas lá vai conseguindo. "Acordo às oito horas e tomo o pequeno almoço. Vamos ao computador para ver o que há para fazer. Tentamos partilhar muitos momentos juntos, pois assim o dia passa melhor. Tenho a sorte de ter um ginásio em casa. A minha mulher também está muito focada. Aliás, até vamos duas vezes por dia! As meninas sobem à bicicleta, apanham bolas e até fizemos um pequeno quarto para jogos".A finalizar, Rakitic assume que já esperava que esta situação sucedesse. "Não foi surpresa. Quando fomos a Nápoles já se falava muito em itália. Disse logo ao médico para preparar as coisas para casa. É o melhor que temos a fazer. Gostava de fazer coisas na rua, pois é melhor do que no ginásio. Mas é o que temos e oxalá que possamos respeitar as coisas a 100%. Temos de fazer isto todos juntos. Há que entender que é isto que temos de lidar"