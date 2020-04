O plano de quatro fases proposto pela Liga espanhola para quando regressar o futebol

A imprensa espanhola dá conta, este sábado, de um protocolo elaborado pela Liga espanhola de futebol, com instruções para as equipas que contemplam os escalões profissionais, para o regresso do desporto-rei no país, que encontra-se interrompido face à pandemia de Covid-19.

O documento inclui quatro fases distintas: na primeira, a dar início assim que o Governo espanhol autorizar os regressos aos trabalhos, os jogadores terão de realizar um teste dois dias antes do início dos treinos, um segundo antes dos treinos de grupo - que terão início na terceira fase - e um último antes do reinício da competição.

Para além do controlo diário, haverá ainda restrições quanto ao número de jogadores nas instalações dos clubes. Os jogadores, esses, serão inseridos em sessões de treinos individualizadas com uma presença máxima de seis integrantes em campo e um total de 12 nas instalações.

Na terceira fase, os jogadores poderão começar a integrar sessões de treino em grupos de, no máximo, oito jogadores, com um limite de três por cada balneário. O objetivo é evitar um aglomerado de atletas no mesmo espaço, evitando, assim, o perigo de contágio. Aqui, serão permitidas um total de 20 pessoas nas instalações.

A quarta e última fase contempla o regresso aos treinos coletivos, com todo o grupo de trabalho. Caso venha notar-se algum caso positivo ao novo coronavírus, o infetado será colocado de imediato em isolamento e serão realizados testes às pessoas presentes nas instalações.