O prémio que João Félix e companhia vão receber por já terem garantido a Champions

Ao ganhar ao Betis no último sábado, o Atlético Madrid garantiu matematicamente o acesso à Liga dos Campeões da próxima época, algo que parecia distante antes da paragem, motivada pela pandemia. Quando o campeonato foi suspenso, os colchoneros eram sextos e o presidente Ángel Gil Marín acordou com os jogadores o pagamento de um prémio de 6 milhões se conseguissem entrar nos lugares de acesso à Champions. E conseguiram.





Embora ainda faltem duas jornadas para o final do campeonato, o Atlético Madrid já assegurou um lugar entre os quatro primeiros. Atualmente é terceiro, com os mesmos pontos do quarto, o Sevilha, sobre quem tem vantagem em termos de 'goal average'.