«O que aconteceu, Jesé?»: Ex-jogador do Sporting protagoniza documentário do jornal Marca

Jesé Rodriguez, que esta época esteve emprestado ao Sporting e deixou o clube leonino no final de abril, é o protagonista de um documentário produzido pelo jornal espanhol 'Marca' que vai estrear na noite de sábado.





'O que aconteceu, Jesé?', é o título da produção com cerca de 30 minutos de duração que retrata o passado e o presente do avançado espanhol de 27 anos com a participação do jogador, o irmão mais velho e o pai, além do seu personal trainer e do chefe do departamento médico do Real Madrid.O jornal espanhol já divulgou um 'teaser' do documentário, que começa com um discurso/narração do próprio Jesé Rodríguez. "O futebol e a vida são como uma escada. No início, sobes degraus com facilidade, um por um ou dois por dois, és um jovem e demoras pouco tempo para te levantar. Sentes-te forte e confiante e fazes isso sem esforço. De repente as coisas ficam complicadas. Tropeças e cais. E o que parecia um sonho agora é realidade. E tens problemas para te levantar. Levantas-te e o que parecia ser fácil agora é muito mais complicado. Um passo é uma montanha. Às vezes é melhor descer um degrau para voltar a ganhar impulso. E vês o fim muito longe. Mas aprendendes com tudo", afirma o jogador.