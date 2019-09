O saudita que revoluciona o Almería: oferece carros, quer abrir café e copiar o Barcelona

O saudita que comprou o Almería, treinado por Pedro Emanuel, chegou nos últimos dias à cidade da Andaluzia para apresentar o seu projeto para o clube, que milita na 2.ª divisão do país vizinho. Turki Al-Sheikh está cheio de planos e,aos adeptos, agora quer abrir um sports café e construir uma academia ao nível da do Barcelona."Estou muito feliz por voltar a visitar Almeria. Têm sido dias de muito trabalho. Em breve vou ter uma reunião com o presidente da câmara, para falarmos do estádio e da academia", disse o magnata."Queremos criar uma academia com uns 38 mil metros quadrados, contamos que esteja concluída em abril ou maio. O objetivo é termos a longo prazo uma das academias mais importantes da Europa, queremos que esteja ao mesmo nível de La Masía [a academia do Barcelona]. Esse é o meu sonho. Vai ficar a cargo de uma empresa da Bélgica, juntamente com o Mário Silva, o novo diretor técnio, e o Darío Drudi, o diretor desportivo", referiu.Depois, elogiou o trabalho do treinador português. "Estou muito contente com o rendimento da equipa. Quando conheci o Pedro Emanuel disse-lhe que em dois ou três anos queria a equipa na primeira divisão, mas tendo em conta o rendimento demonstrado, acho que até podemos conseguir a promoção antes disso", referiu.Turki Al-Sheikh assume que quer chegar ao coração dos adeptos e que a oferta carros foi "uma estratégia de marketing". Mas não quer ficar por aqui. "Dei ordem à administração para abrir um sports cafe. Queremos que seja um ponto de encontro dos adeptos, para que tenham um sítio para assistir aos jogos quando jogamos fora de casa."