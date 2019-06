O segredo da boa forma de Luis Suárez pode estar na... falta de carne

Como bom sul-americano que é, Luis Suárez é também um fã dos assados em família ou entre amigos, onde a carne costuma ter papel principal. Ainda assim, os últimos tempos têm sido de mudança nos hábitos do avançado do Barcelona, que cada vez menos 'alinha' nesses programas. Tudo em prol de um melhor rendimento desportivo. Na prática, segundo o 'AS', o uruguaio tem reduzido bastante o consumo de carnes vermelhas e optado mais por produtos de origem animal, numa estratégia delineada pela nutricionista do Barcelona tendo como propósito acelerar a recuperação muscular.





Uma mudança na dieta que segundo o jogador de 32 anos lhe permitiu perder "dois a três quilos" e que passa pela maior ingestão de frutas e verduras, para lá das chamadas gorduras saudáveis (como o azeite ou o omega 3 do peixe). Já o álcool está totalmente proibido, ao passo que o consumo de carnes vermelhas (muito típico nos sul-americanos) está limitado a apenas duas vezes por semana. Ao invés, Suárez recebeu ordens da nutricionista María Antonia Lizárraga Dallo para optar por carnes brancas, como frango ou peru.Alterações na alimentação que são vistas pelos especialistas do clube catalão como essenciais para que, já para lá dos 30 anos, Suárez possa continuar a render ao mais alto nível e que lhe permita também ir reduzindo o seu peso de forma gradual, de forma a não 'massacrar' a cartilagem do seu joelho direito.