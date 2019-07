Oblak: «João Félix tem muito talento e está a demonstrá-lo»

É um dos nomes mais falados em torno do Atlético Madrid e parece não haver conversa sobre os colchoneros que não envolva o nome de João Félix. Esta quarta-feira, por exemplo, o português foi tema na entrevista que Jan Oblak concedeu à 'Marca' e, tal como grande parte dos outros colegas, também deixou rasgados elogios ao jovem.





"É óbvio que o João Félix é um miúdo com muito talento. Está a demonstrá-lo, mas é jovem e há que ter paciência. Temos de ajudá-lo a crescer. Com o Cholo, e também estando neste clube, pode melhorar imenso. Vai ajudar-nos e crescer muitíssimo para se converter num grande jogador", previu o guarda-redes esloveno.Já sobre os milhões gastos num jovem de 19 anos, Oblak não quis entrar em grandes considerações. "É uma decisão do clube. Se pagaram tanto dinheiro é porque observaram algo importante nele. Vamos todos fazer tudo para ajudá-lo, para que cresça e para que todos estejam felizes. Dessa forma poderemos fazer uma grande temporada. Não será fácil estando numa equipa nova, mas com talento e esforço podemos fazer um grande ano", disse o guardião, que tal como João Félix também chegou a Madrid proveniente do Benfica.