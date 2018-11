Jan Oblak quer sair do Atlético Madrid já em janeiro. Segundo a 'Marca', o guarda-redes está descontente pelo facto de não ter recebido qualquer proposta para renovar o contrato que o liga aos colchoneros até 2021. O ex-Benfica já por várias vezes tinha manifestado aos dirigentes do clube algum mal-estar por apenas receber promessas e boas intenções, quando muitos dos seus colegas, como Griezmann e Koke, eram aumentados.A última renovação aconteceu em 2016 e, desde então, o internacional esloveno afirmou-se como um dos melhores do mundo no seu posto. Resta saber qual será a posição do Atlético Madrid, que sempre se manteve tranquilo pelo facto de Oblak ter mais três anos de contrato e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.Refira-se que ontem, na entrega dos prémios que distinguiram os melhores da época passada na Liga espanhola, Oblak, ao ser questionado sobre a sua continuidade no Atlético, deixou alguma margem para suposições. "Até quando vou ficar aqui? Não sei. Muito tempo? Sim... por agora estou aqui", limitou-se a dizer o melhor guarda-redes de 2017/18 na La Liga.