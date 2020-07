Ocampos: «Ia a um cibercafé ver vídeos do Cristiano Ronaldo e depois tentava imitá-lo»

A viver a sua melhor temporada a nível individual, e a gozar uma retoma de bom nível, o argentino Lucas Ocampos reafirmou esta segunda-feira, em entrevista ao jornal 'Olé', a admiração que tem por Cristiano Ronaldo, um jogador que segue destaque era criança. O atual jogador do Sevilha lembra mesmo que em miúdo fazia de tudo para estar a par das diabruras do português, para as poder imitar.





"Eu era muito fã do Cristiano Ronaldo quando era miúdo, porque já estava num momento em que entendia um pouco mais de futebol. Em 2009, quando o Manchester United de Ronaldo fazia furor, estava lá o Tévez também. Lembro-me de que nesse momento passavam os jogos muito cedo na Argentina, pelas dez da manhã, e eu acordava sempre para os ver", começou por lembrar o argentino, que nessa altura utilizava outro 'truque' para se manter a par das habilidades de CR7."Nessa altura não havia tanta facilidade, pois o YouTube tinha pouco tempo. Lembro-me que havia um cibercafé perto de casa, para onde ia ver vídeos, para depois imitá-lo. A verdade é que é um jogador de quem sempre gostei e sempre admirei", confessou o jogador do Sevilha, que ainda assim nunca teve a chance de privar diretamente com o português. A oportunidade até já existiu, mas..."Nunca o encontrei em jogo. Há uns tempos cruzei-me com ele em férias. Estávamos no Dubai com a minha família num restaurante. Vi que passou por lá, mas havia imensa gente. Estava com a sua segurança, porque era um restaurante que estava cheio de pessoas e ia deixá-lo louco. Por isso não o cumprimentei", lamentou o extremo de 26 anos, que em seguida volta a rasgar elogios fortes ao português: "Ele é uma máquina. Digamos que sempre foi assim e passam os anos e continua a melhorar. E é isso que o faz estar nos melhores do Mundo. Passaram dez anos e continua no mesmo nível. Não é ao acaso".