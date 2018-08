Está confirmado! Arturo Vidal vai ser reforço do Barcelona para as próximas três temporadas, anunciou esta sexta-feira o emblema espanhol no seu site oficial. Segundo os catalães, foi já atingido um acordo com o Bayern Munique para a transferência (por um valor não revelado), ficando a oficialização da transferência pendente apenas da realização dos exames médicos, que serão efetuados nos próximos dias.Segundo o 'Sport', o Barça fechou o negócio por 20 milhões de euros, naquele que é o quarto reforço dos catalães para a nova temporada, depois de Clément Lenglet (35,9 milhões de euros), Arthur (31 milhões) e Malcom (41 milhões). Ao todo, neste defeso os culé já gastaram 127,9 milhões de euros em caras novas, sendo que apenas garantiram pouco mais de 30 milhões em vendas.Aos 31 anos, Arturo Vidal deixa o Bayern Munique depois de três temporadas, nas quais conquistou três títulos de campeão nacional, para lá de uma Taça e duas Supertaças.

Autor: Fábio Lima