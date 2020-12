Oficial: Casillas regressa ao Real Madrid como diretor-geral adjunto

É oficial: Iker Casillas regressa ao Real Madrid para assumir o cargo de diretor-geral adjunto.





Orgulloso de volver a casa. Afronto este nuevo reto con toda la ilusión y ganas del mundo, gracias por la bienvenida https://t.co/tFDu7uxMHE — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 22, 2020

"Iker Casillas é uma lenda do Real Madrid, representa os valores do nosso clube e é o melhor guarda-redes da nossa história.Iker Casillas conquistou 19 títulos durante os 25 anos em que defendeu nossa camisola: 3 Taças da Europa, 3 Taças do Mundial de Clubes, 2 Supertaças da Europa, 5 Ligas, 2 Taças do Rei e 4 Supertaças de Espanha. Em Portugal, com o FC Porto, conquistou 2 Ligas, 1 Taça e 1 Supertaça.Com a seleção espanhola, ele foi internacional 167 vezes e ganhou 1 Mundial, dois Europeus e 1 Mundial Sub-20", destaca o Real madrid no comunicado divulgado esta terça-feira."A sua carreira desportiva e a sua dimensão humana foram reconhecidas com prémios de prestigio como o Prémio Príncipe das Astúrias do Desporto, a Grã-Cruz da Real Ordem do Mérito Desportivo, a Medalha de Ouro da Real Ordem do Mérito Desportivo e a Medalha de Ouro da Comunidade de Madrid.Para o Real Madrid, é uma honra receber em casa um de seus grandes capitães", sublinha.Já Iker Casillas afirma ser um "orgulho" regressar ao Real Madrid, onde se formou e jogou durante mais de duas décadas."Orgulho de voltar para casa. Encaro este novo desafio com o maior entusiasmo do Mundo, obrigado", escreveu nas redes sociais.