"Gosto muito do Real Madrid e do seu presidente. Claro que pode ser um até logo, o Real Madrid deu-me tudo, estive perto deste clube quase toda a minha vida. A decisão para muitos não faz sentido, mas para mim faz. é o momento de fazer uma mudança.""Os adeptos sempre me apoiaram, tanto quando era jogador como treinador. Tenho um carinho muito especial por eles e só tenho de lhes agradecer. Mas há momentos complicados numa temporada, como quando nos assobiaram, mas isso faz parte, os adeptos são exigentes.""Os jogadores precisam de uma mudança. Quero agradecer-lhes porque são eles quem luta em campo. A história deste clube é muito grande e o nível de exigência com os jogadores também é. Mas chega a um momento... que mais vou pedir-lhes? Acho que precisam de outro discurso. eles sabem da minha decisão, muitos por mensagem. vou falar com os capitães, mas já falei com Sergio Ramos.""Há momentos complicados em que pensas se ainda és a pessoa adequada. Há momentos duros, outros bonitos, acabámos com um espectacular. Mas há momentos complicados que te fazem pensar.""Depois de três anos acho que este é o momento. Se não vejo claramente que vamos continuar a ganhar... Se não vejo as coisas de forma clara... Chega um momento em que dizes que o melhor é mudar para não fazer disparates"