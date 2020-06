Oito clubes da liga espanhola podem ter de jogar sem patrocínio nas camisolas

Alavés, Granada, Leganés, Levante, Maiorca, Osasuna, Sevilha e Valencia poderão ver-se obrigados a entrar em campo sem publicidade na parte frontal das camisolas nas três primeiras jornadas da retoma da liga espanhola, que acontece já na quinta-feira. Tudo porque estes oito clubes têm casas de apostas como patrocinadores principais dos equipamentos e o Estado de Emergência que vigora em Espanha até dia 21 só permite a exibição deste tipo de publicidades durante a madrugada.





A restrição também implica que outros clubes ocultem patrocínios de menores dimensões nas costas, nas mangas das camisolas e nos calções. Segundo a 'Marca', a própria liga espanhola está a tentar resolver o problema para e nas sessões de trabalho dos últimos dias os jogadores têm utilizado equipamentos de treino com publicidade às casas de apostas. Se jogarem com camisolas 'limpas', as equipas poderão enfrentar consequências financeiras e ter implicações nos respetivos contratos de patrocínio.Além das camisolas a proibição também mexe com os painéis publicitários dos estádios e os das entrevistas pós-jogo. E a verdade é que nas recentes conversas com protagonistas organizadas pela La Liga o cenário teve de ser adaptado e os anúncios foram mesmo ocultados."O governo aprovou esta proibição de publicidade a casas de apostas em março, para proteger a população mais vulnerável durante o confinamento. Esses anúncios ameaçavam gerar um problema de saúde pública. Agora, à medida que o risco diminui, serão tomadas as medidas necessárias para chegar a uma nova normalidade", referiu à 'Marca' fonte do Ministério do Consumo, que irá decidir como termina este imbróglio.