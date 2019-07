Óliver Torres no Sevilha: «Estou convencido de que aqui vou ser feliz»

Óliver Torres, médio que representava o FC Porto e que esta segunda-feira foi confirmado como jogador do Sevilha , revelou que espera ser feliz no novo clube, falando de um "grande passo"."É possível que nem sempre o trabalho me tenha dado os frutos desejados, mas tenho claro que, depois de muito trabalho em silêncio, chegam as oportunidades. Gosto de jogar futebol e estou convencido de que aqui vou ser feliz. Chegou a hora, este é o meu grande passo", frisou o espanhol, num vídeo divulgado pelo Sevilha.