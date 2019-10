Onda de lesões no Real Madrid com mais uma vítima: Toni Kroos desfalca seleção alemã

Marcelo é a última preocupação de Zidane: as 12 lesões que marcam o início de época do Real Madrid



Toni Kroos é a última vítima da onda de lesões que tem atingido o Real Madrid esta temporada. O médio alemão foi titular frente ao Granada, mas saiu aos 34 minutos , com muitas queixas. Já este domingo, o Real Madrid divulgou uma atualização sobre o estado físico do futebolista."Após exames realizados com nosso jogador Toni Kroos pelos serviços médicos do Real Madrid foi diagnosticado uma lesão no adutor da perna esquerda. Pendente de evolução", refere o comunicado divulgado pelos merengues.Assim, Toni Kroos não irá juntar-se à seleção alemã, para os compromissos internacionais, desfalcando a seleção orientada por Joachim Löw nos próximos jogos da fase de qualificação para o Euro 2020.