'Onda' João Félix chega ao NY Times: «Está cheio de pressa»

A fama de João Félix ultrapassa fronteiras e continentes. O jornal norte-americano 'The New York Times' dedica esta quinta-feira um artigo ao jovem português do Atlético Madrid, com um longo perfil futebolístico. "João Félix está cheio de pressa. Assim como toda a gente", é o título.

No texto, há testemunhos de Nuno Gomes, antigo diretor da formação do Benfica, de João Tralhão, técnico que trabalhou com Félix nas camadas jovens, e José Boto, antigo scout dos encarnados que atualmente manda no futebol do Shakhtar.

"Nove meses depois [de se afirmar como titular do Benfica], é uma superestrela, tão jovem que esperam que carregue um dos maiores clubes do mundo em duas das maiores competições, ao mesmo tempo que os pais fazem turnos de seis meses a viver com ele em Madrid. É isto que é diferente na história de Félix: não os factos, mas o contexto. Antes, ele talvez tivesse tido mais tempo para se desenvolver nas águas relativamente calmas em Portugal, saindo depois de um par de temporadas como titular da primeira equipa", pode ler-se.

João Tralhão a lembra que, na formação do Benfica, Félix sempre andou à frente, jogando ao lado de futebolistas mais velhos. Por isso, o artigo conclui que o jovem "andou sempre na pista mais rápida" e que "a aceleração não o deve preocupar".