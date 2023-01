Oriol Soldevila fez um hat trick ao Barcelona: «Sou culé e sócio desde que nasci, isto é um sonho»

Oriol Soldevila garante que a equipa sai de "cabeça bem levantada" apesar da eliminação da Taça do Rei. O dianteiro do modesto Intercity, da 3ª divisão espanhola, fez um hat trick em Alicante, obrigando o Barcelona a jogar um prolongamento para se apurar na competição. No final do encontro, assumiu-se como adepto dos catalães."Sempre fui culé, sou sócio desde que nasci. O que aconteceu hoje... isto foi um sonho para mim. Com o primeiro golo já estava muito feliz, quando fiz o segundo e o terceiro golos nem acreditava", assumiu o jogador espanhol, de apenas 21 anos, mostrando-se feliz pela resposta do Intercity."Sabíamos que iria ser muito sofrido, teríamos de correr muito atrás da bola. Estou muito feliz por este jogo e pela equipa. Corremos e ajudámo-nos. Saímos daqui com a cabeça bem levantada", frisou o jogador que passou pela formação do Barcelona durante uma época.