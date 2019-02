Os dados que marcam o Barcelona-Real Madrid

Barcelona e Real Madrid defrontam-se esta noite (20h00) em jogo da 1.ª mão da meia-final da Taça do Rei. Veja os dados que marcam um dos mais emocionantes e mediáticos clássicos do mundo. [Dados: OPTA]- Barcelona e Real enfrentaram-se 34 vezes na Taça do Rei. Os catalães levam uma ligeira vantagem com 15 vitórias, contra 12 dos merengues e ainda sete empates.- As duas equipas já se defrontaram na final da prova por sete ocasiões. Aqui é o emblema de Madrid que leva vantagem: quatro vitórias para os blancos (1936, 1974, 2011 e 2014) contra três do Barcelona (1968, 1983 e 1990).- Culés e blancos defrontaram-se nas meias-finais da Taça do Rei em sete ocasiões. O Real Madrid avançou para a final em quatro ocasiões.- Vai ser a 13.ª eliminatória disputada a duas mãos entre estas duas equipas em todas as competições. E aqui há empate a seis.- Esta vai ser 26.ª eliminatória a duas mãos entre Barcelona e Real Madrid em todas as competições. A balança volta a pender para os blancos (14-11).- O Real Madrid só venceu um jogo frente ao Barcelona nos últimos seis encontros para a Taça do Rei em jogos a duas mãos. Os merengues venceram em Camp Nou (1-3) em fevereiro de 2013.- Os merengues marcaram frente ao Barcelona nos últimos 11 jogos para a Taça do Rei (19 golos), o melhor registo dos blancos na Taça do Rei frente aos catalães.- Lionel Messi é o melhor marcador do 'El Clásico' com 26 golos, mas nenhum deles na Taça do Rei.- O Real Madrid é uma das vítimas preferidas do argentino (26 golos marcados em todas as competições). Só o Sevilha (33), Ath. Bilbao (28) e Valencia (27) sofreram mais.- Messi marcou em três das quatro competições em que enfrentou o Real Madrid. Falta a Taça do Rei...- O argentino soma 14 assistências frente ao Real Madrid, mais que qualquer outro jogador neste século.- O camisola 10 dos catalães já jogou 38 vezes frente ao Real Madrid. Apenas Xavi soma mais jogos (42).- Messi perdeu por 12 vezes frente aos merengues. Nenhuma equipa venceu mais vezes o argentino na sua carreira.