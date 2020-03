Os planos da liga espanhola enviados à UEFA e que agora perdem cada vez mais força

A Federação Espanhola de Futebol e a Liga anunciaram esta segunda-feira a suspensão de todas as competições profissionais e não profissionais, devido à pandemia de Covid-19, explicando que só serão retomadas com autorização governamental. Em comunicado, é referido que as provas vão continuar suspensas até que as autoridades considerem que é possível voltar a competir "sem riscos para a saúde".





Em cima da mesa estavam vários planos com datas específicas, que de acordo com o As, já tinham sido comunicados à UEFA. "A mais otimista apontava o regresso para 23 de abril, a mais pessimista para finais de maio ou até não disputar as jornadas em falta e designar o campeões, as descidas e subidas de acordo com diretrizes da UEFA", escreve o jornal, acrescentando que começou a ganhar força na última semana a hipótese 10 de maio.No comunicado desta segunda-feira, as duas entidades deixaram cair todas as datas de retoma e explicam que tem de ser o governo e as autoridades sanitárias a dar luz verde. Até agora, só se tinham sido adiadas algumas jornadas, mas com o país em estado de emergência - renovado ontem até 11 de abril - e a pandemia a propagar-se não há uma previsão de normalidade."A comissão de acompanhamento determina a suspensão das ligas profissionais de futebol até que as autoridades competentes do governo considerem que estão reunidas condições para se voltar e não haja nenhuns riscos para a saúde", pode ler-se no documento.Em Espanha, o surto tem sido cada vez maior. Nesta altura estão confirmados 33089 casos de pessoas infetadas, sendo que 2182 faleceram devido ao coronavírus.