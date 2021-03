Os segredos de Sergio Canales: recupera com tecnologia, faz ioga e não come tomate nem batatas

Depois de três lesões musculares graves, Sergio Canales aprendeu a cerrar os dentes, a munir-se da tecnologia necessária e a cuidar da sua alimentação. Em novembro sofreu uma lesão muscular que apontava para dois meses de recuperação, mas foi para casa, meteu-se na câmara hiperbárica e um mês depois já estava de regresso aos relvados pelo Betis. Marcou 6 golos em cinco jogos, mostrando uma veia goleadora que nunca antes lhe fora vista.





Por isso, Luis Enrique não hesitou convocar o médio, de 30 anos, para a seleção. Obcecado pelo cuidado físico, Canales tem em casa uma série de equipamentos de fisioterapia que não hesita em utilizar para recuperar da melhor forma depois de cada jogo."Gosto, na verdade tenho um amigo que é fisioterapeutra, o Carlos Heredia, que me ajuda muito no que diz respeito à tecnologia. Sempre que aparece algo novo conversamos para ver se me pode ajudar a melhorar e a crescer ainda mais. É verdade que tenho muitos aparelhos e tenho em mente muitos outros. Isto é como tudo, tenta-se avançar dia a dia. Agora jogam-se muitos jogos e se pudermos dar um pouco mais por estarmos atentos aos detalhes... Os detalhes podem fazer a diferença", contou o internacional espanhol ao jornal 'Marca'.Mas os cuidados de Canales não se limitam aos aparelhos de recuperação muscular. O jogador é muito atento às questões da alimentação e do descanso.No seu prato têm primazia alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como verduras, bróculos, quinoa e arroz integral. E eliminou outros que aparentemente são saudáveis, como tomate, pimento, beringela ou batatas, por não terem as tais propriedades anti-inflamatórias, tão necessárias em atletas que acumulam jogos e que, pelo esforço, estão sujeitos a muitas lesões musculares.Canales também pratica ioga com a mulher. "Mente sã, corpo são" é uma máxima que se aplica ao médio, que quer estar com a seleção espanhola no Europeu.