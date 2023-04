Osasuna bate Athletic Bilbao e está na final da Taça do Rei pela 2ª vez na história

O Osasuna qualificou-se esta terça-feira para a final da Taça do Rei de Espanha, ao empatar (1-1) no prolongamento no terreno do Athletic Bilbao, beneficiando da vitória caseira, por 1-0, na primeira mão das meias-finais.

Depois de ter vencido em casa, por 1-0, os bascos empataram a eliminatória, por Iñaki Williams, aos 33 minutos. A presença na final só ficou decidida no prolongamento, com o jovem defesa Pablo Ibañes, entrado aos 100, a marcar aos 116 o golo do apuramento da formação de Pamplona, que soube sofrer -- o Athletic Bilbau rematou 23 vezes contra oito do Osasuna.

O Osasuna qualificou-se pela segunda vez para a final da Taça do Rei, reeditando o feito de 2005, quando foi batido no encontro decisivo pelo Betis.

O encontro no San Mamés começou atrasado após a polícia basca reter durante cerca de meia hora a comitiva do Osasuna, que se atrasou na chegada ao estádio e que, através das redes sociais, já fez saber que quer explicações das autoridades pelo sucedido.

A outra partida das 'meias' é disputada na quarta-feira, na Catalunha, entre o FC Barcelona e o Real Madrid, com os catalães em vantagem após a vitória fora, por 1-0, no primeiro jogo, em 02 de março último.