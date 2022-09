Osasuna no quarto posto da Liga após triunfo sobre o Almería de Samú e Dyego Sousa

O Osasuna mantém o bom arranque de época e bateu esta segunda-feira fora o Almeria, por 1-0, conseguindo somar a quarta vitória em cinco jogos da Liga espanhola de futebol e subindo ao quarto lugar.



O avançado argentino Chimy Ávila fez o único golo da partida aos 28 minutos, o seu terceiro da temporada na La Liga, e os forasteiros contam agora com 12 pontos, os mesmos do Bétis, menos um do que o Barcelona, e menos três do que o líder Real Madrid.

No Almeria, os portugueses Samú e Dyego Sousa foram titulares enquanto Guilherme Guedes foi suplente não utilizado.