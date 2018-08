Ousmane Dembélé apanhou toda a gente desprevenida no Barcelona. O francês tinha férias previstas até ao dia 12 de agosto, uma vez que foi dos últimos a terminar a participação no Mundial 2018 (sagrou-se campeão pela França). Contudo, o jogador apareceu esta sexta-feira no centro de treinos dos catalães para se apresentar ao trabalho e tentar integrar a convocatória para a Supertaça, frente ao Sevilha, precisamente no dia 12.Com a chegada de Dembélé, os outros jogadores que têm chegada prevista para mais tarde são Rakitic, Vermaelen e Umtiti.