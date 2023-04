Ozuna vai animar as bancadas do Estádio La Cartuja na final da Taça do Rei

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou esta quinta-feira o calendário de atuações para a final da Taça do Rei de Espanha, que colocará frente a frente Real Madrid e Osasuna, no próximo dia 6 de maio, a partir das 22 horas. O palco da final será o Estádio de La Cartuja, em Sevilha, e contará com um espetáculo de música que terá como cabeça-de-cartaz o artista porto-riquenho Ozuna, autor do hit 'Baila, Baila, Baila'.Brian Cross, Romy Low, Marta Sánchez, Soraya e Alaska y Mario são os outros nomes que fazem parte do cartaz.