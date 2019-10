O espanhol Pablo Machín é o novo treinador do Espanyol, que assume o lugar deixado pelo compatriota David Gallego, devido aos maus resultados, anunciou esta segunda-feira o clube da primeira divisão espanhola.Pouco depois de o clube de Barcelona ter revelado a saída de David Gallego do atual penúltimo classificado da La Liga, com cinco pontos, o antigo treinador do Sevilha foi anunciado como sucessor para as próximas duas temporadas."Pablo Machín chegou a um acordo para ser o treinador da primeira equipa do Espanyol de Barcelona para as próximas duas temporadas", pode ler-se no site oficial do clube, que conta com o avançado argentino emprestado pelo Benfica, Facundo Ferreyra.A derrota (2-0) diante do Maiorca, no domingo, referente à oitava jornada do campeonato, ditou a saída de Gallego, que apenas conseguiu um triunfo em oito jogos na competição.No grupo H da Liga Europa, o Espanyol soma um empate (1-1) frente ao Ferencvaros e uma vitória (2-0) perante o CSKA Moscovo.