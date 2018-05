Continuar a ler

No entanto, Machín conseguiu estabilizar a equipa e colocá-la no trilho certo de modo a alcançar a manutenção no derradeiro jogo do campeonato, em que venceu o Deportivo por 3-1.



Nas duas temporadas seguintes, o Girona, sob o comando técnico de Machín, ficou por duas vezes às portas da subida à I Liga, em 2014/15 e 2015/16, mas conseguiu finalmente a promoção tão esperada em 2016/17, surpreendendo tudo e todos na estreia no primeiro escalão com um estilo de jogo intenso e ofensivo.



O Sevilha anunciou a contratação do treinador Pablo Machín por um período de três anos, até 2021.Machín foi treinador do Numancia durante duas temporadas antes de ingressar no Girona em março de 2014, tornando-se no terceiro treinador da equipa nessa época, numa altura em que parecia destinada a terminar com a despromoção à II Divisão B.

