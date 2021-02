Paco Jémez salvou vida a homem que sofreu ataque cardíaco a jogar golfe

O técnico espanhol Paco Jémez, que recentemente comandou os destinos do Rayo Vallecano, é destaque esta quarta-feira em Espanha por ter salvo a vida de um homem que na última segunda-feira sofreu um ataque cardíaco enquanto jogava golfe num campo localizado na zona da Corunha. De acordo com o relato do próprio técnico, Jémez estava a jogar num campo ao lado, quando se apercebeu do momento, partindo rapidamente na sua direção para efetuar manobras de reanimação durante cerca de dez minutos antes da chegada da ambulância.





"Estou muito orgulhoso e com uma satisfação enorme. Isto não tem nada a ver com futebol, nunca me tinha sentido tão bem comigo mesmo e com uma satisfação tão grande como agora. Tinha alguma noção das coisas, mas nunca o fiz. Entre o que sabe e a necessidade de o fazer até não me saí mal. Sabia como fazer as coisas caso sucedesse algo em campo", explicou o técnico, em declarações à Cadena Cope.Quanto ao estado clínico do homem que sofreu o ataque cardíaco, Jémez revela que "está estável e ainda internado, mas as notícias são boas".