Recorde-se que Modric tem sido associado ao Inter Milão.

e este sábado saiu mais um desenvolvimento em relação ao médio croata. De acordo com a 'Gazzetta dello Sport', Florentino Pérez tem um pacto verbal com Modric semelhante ao que tinha com Cristiano Ronaldo.Esse pacto refere que o presidente do Real Madrid facilitaria a saída do jogador se este considerasse que o seu ciclo no clube estivesse concluído, sempre que fosse o próprio Modric a fazer o pedido pessoalmente a Florentino Pérez. Nesse caso, o Real Madrid tornava o processo da saída mais fácil, sem pedir os tais 750 milhões de euros da cláusula de rescisão (embora também não 'oferecesse' o jogador). Este pacto terá sido estabelecido depois da última conquista da Liga dos Campeões.