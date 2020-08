«Pagar 126M€ por João Félix e não dar 30M€ por Olmo... nunca tinha visto absurdo como este»

Antigo treinador do Dinamo Zagreb e ex-jogador de várias equipas espanholas, Nemanja Bjelica deixou este domingo duras palavras para os clubes espanhóis, tudo por causa de Dani Olmo. Na ótica do técnico, de 48 anos, é incompreensível que o Atlético Madrid tenha pago 126 milhões de euros para contratar João Félix, mas que não tenha sido capaz de desembolsar 30 milhões para adquirir o atual jogador do RB Leipzig.





"Olmo é um futebolista de primeiro nível e um tipo que o conseguiu à base de trabalho, paciência e perseverança. Acho estranho e inaceitável que nenhum clube espanhol o tenha tentado contratado. Especialmente sabendo as suas qualidades e o preço entre os 20 e 25 milhões de euros", disse ao 'Sporske Novosti' o antigo internacional croata.Mas por que razão o Atlético não avançou para Olmo? Bjelica não entender... "Não sei a razão. Em algumas das minhas análises, ainda antes do João Félix chegar ao Atlético Madrid, e quando o Olmo estava no Dinamo, dizia que ele era uma opção muito melhor para qualquer treinador do que João Félix. Não porque o português seja mau jogador, de modo algum. É muito bom, mas demonstra problemas no plano defensivo. Pelo contrário, o Olmo joga bem na defesa também, assim como em qualquer outro aspeto do jogo. Também é perigoso na área e quando o adversário se fecha. Pode jogar no meio campo e agora até na frente. Há poucos jogadores capazes de fazer tão bem as coisas seja ao meio ou nas alas e até a avançado", considerou."Que os clubes espanhóis não lhe reconheçam o talento é uma grande surpresa e uma deceção. Depois de tudo o que fez nenhum clube espanhol pagasse 30 milhões por ele, não dá para acreditar. Especialmente quando sabemos que o Atlético pagou 126 milhões por João Félix. É uma pequena vingança para todos eles e um outro indício de que até em Espanha nem todos são perfeitos a analisar jogadores. O Dani é melhor do que o João Félix, para lá de ser 90 milhões de euros mais barato e mais aceitável para qualquer treinador do que o Félix, que só pode jogar a segundo avançado numa equipa que jogue apenas de forma ofensiva. O Olmo custa 30 milhões e ninguém dá esse valor e depois o Félix... Vi de tudo no futebol, mas nunca tinha visto um absurdo como este", concluiu.