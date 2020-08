Pai de David Silva responde à Lazio: «O meu filho não tinha assumido qualquer compromisso»

O comunicado da Lazio, onde criticava de forma contundente David Silva, já mereceu reação por parte da família do jogador. O pai, Fernando Jiménez, lamenta o ocorrido, mas diz não perceber o ataque do clube italiano ao seu filho.





"Quando a Lazio soube da Real não reagiu mal porque não havia nada assegurado. Havia conversações com a Lazio, tal como as havia com a Real Sociedad e outras equipas. Depois, o meu filho tomou a decisão de ir para a Real. Não havia nada fechado com eles e o David ficou surpreendido com a reação da Lazio", disse, à rádio Marca Donostia.Fernando Jiménez não quis ir mais longe. "Cada um pode dizer o que quiser, a Lazia falou com o empresário do David, não com ele, por isso não entendo porque o atacam como pessoa. Não tinha nenhum compromisso assumido com a Lazio e havia outras equipas, como a Real, que também estavam a falar com ele", concluiu.O diretor desportivo da Lazio, Igli Tare, afirmou esta terça-feira que soube da saída do futebolista David Silva do Manchester City para a Real Sociedad pelo clube espanhol, admitindo que a formação italiana estava em "negociações avançadas" com o médio."Tenho muito respeito pelo jogador, mas não pela pessoa", declarou o diretor desportivo do clube italiano, que se sente traído por David Silva, de 34 anos, que na segunda-feira assinou por duas épocas com a Real Sociedad, após uma década a jogar no Manchester City.