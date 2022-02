«Parece que foste atropelado por um camião»: Piqué não resiste a mandar 'boca' a Casillas

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Iker Casillas (@ikercasillas)

Afastado dos relvados desde 2019, Iker Casillas aproveitou o fim-de-semana para visitar uma aldeia no interior de Espanha e decidiu assinalar o momento com uma simples 'selfie' no Instagram, com a paisagem rural como pano de fundo. Uma publicação que provavelmente passaria despercebida não fosse o comentário do seu ex-companheiro de seleção (e rival) Gerard Piqué."Parece que foste atropelado por um camião...", escreveu o central do Barcelona. Outro ex-colega, Borja Fernandez, também não quis ficar de fora e comentou que Casillas já não precisa de "usar um filtro para o tornar mais velho".A fotografia, publicada na manhã de sábado, já conta com milhares de comentários, entre os que criticam Piqué e Borja Fernandez e os que preferem salientar o tom humorístico dos dois jogadores. Outros acabaram por ignorar a "polémica" e ficar-se por um elogio à paisagem.Quanto a Casillas, terá mesmo optado por concentrar-se na natureza, deixando a legenda "O rural é fixe. Bendita tranquilidade" ... pelo menos fora das redes sociais.