«Parecemos os tontos da Liga»: Rodrigo atira-se ao VAR depois da vitória do Valencia

O Valencia derrotou esta noite o Osasuna, por 2-0, mas Rodrigo estava irritado com a arbitragem. O avançado, ex-Benfica, marcou um golo, que foi anulado pelo VAR, logo aos 6 minutos, por um fora de jogo de poucos centímetros.





"O VAR voltou a mostrar que não é muito fiável. É o quinto golo que me anulam... É o que temos", disse o avançado."O Valencia merece mais respeito, parecemos os tontos da Liga. Vamos ver se daqui em diante nos favorecem...", acrescentou.O Valencia nos últimos dias tinha emitido um comunicado sobre o assunto, visando o sucedido no jogo com o Real Madrid. "O golo anulado ao Rodrigo Moreno diante do Real Madrid foi a última das jogadas decisivas em que o Valencia foi prejudicado esta época pelas decisões do VAR de rever e retificar, só em alguns casos, a decisão do árbitro do jogo."