Parejo em lágrimas no adeus ao Valencia: «Nem os meus filhos entendem»

Dani Parejo despediu-se esta quarta-feira em lágrimas do Valencia, depois de uma longa e bastante forte ligação de nove temporadas. Numa conferência de imprensa feita por via online, o agora jogador do Villarreal assume que a saída do emblema che lhe dói e que até os seus filhos nem entendem bem a mudança.





"São pequenos. O Diego já percebe um pouco, mas o Dani não entende. Pergunta-me como é que vou sair do Valencia, se ele sempre foi do Valencia. Como é que posso ir para outra equipa? Disse-lhe que o futebol é assim, é triste. É triste, mas no final de conta os miúdos são pequenos e acabarão por entender", disse.Por outro lado, Parejo assume que queria ter-se retirado no Valencia, um clube que para si é como a sua casa. "Em Valência tenho duas. A minha e o Mestalla. Gostava de fazê-lo de outra forma, mas não deu... Sair do clube dói-me. Vou sair do clube da minha vida e isso deixa-me f...", concluiu.