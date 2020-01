Paulo Futre e o lance polémico do Real-Sevilha: «Nem o adblock imaginaria bloqueio assim»

Paulo Futre também reagiu, e com humor, ao golo anulado ao Sevilha na derrota com o Real Madrid (2-1). O VAR assinalou um bloqueio de Gudelj a Éder Militão, numa jogada que terminou com Luuk de Jong a marcar no Santiago Bernabéu, e o antigo internacional português não deixou escapar em claro.





Le anulan el gol al Sevilla vs el Real Madrid. ????VAR



?? Esta fue la jugada en la que le marcan falta ofensiva.



¿Qué les pareció? pic.twitter.com/5o4n9z3978 — Xavi (@XaviSol_) January 18, 2020

"Nem o adblock do meu browser seria capaz de imaginar um bloqueio destes", disse Futre no Twitter.