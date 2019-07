Pé direito de Neymar causa receio ao Barcelona

Neymar tem sido o tema do momento neste mercado de transferências. O brasileiro tem 'forçado' a saída do PSG, com o Barcelona a ser o destino mais falado para o jogador canarinho. Contudo, há um fator que pode travar o regresso de Neymar à Catalunha.De acordo com o jornal 'As', o campeão espanhol está preocupado com o pé direito do futebolista. Nas suas duas temporadas ao serviço do Paris Saint-Germain, o brasileiro sofreu uma fratura do quinto metatarso do pé direito, sendo que, na segunda época, foi obrigado a parar quatro meses.De acordo com a mesma publicação, os responsáveis da equipa blaugrana recolheram a opinião de especialistas que conhecem em primeira mão a lesão que tem afetado o jogador. E as informações que obtiveram são "preocupantes".Recorde-se que foi precisamente uma, competição que, apesar de tudo, foi conquistada pelo Brasil.