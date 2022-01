Pedri e Ferran Torres dão positivo à Covid-19 e desfalcam Barcelona

O Barcelona anunciou esta segunda-feira que Pedri e Ferran Torres testaram positivo à Covid-19. No caso do segundo elemento, ex-Manchester City, foi apresentado hoje como reforço.Desta feita, os dois internacionais espanhóis vão desfalcar a equipa de Xavi na Taça do Rei, na quarta-feira (Linares), e no dia 8 para o campeonato (Granada).