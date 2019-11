Pedro Emanuel deixa comando técnico do Almería

Pedro Emanuel deja de ser nuestro entrenador tras alcanzar un mutuo acuerdo con el club. Muchas gracias Pedro por todos tus esfuerzos y por tu dedicación a nuestros colores. Te deseamos todos los éxitos posibles en tu carrera. pic.twitter.com/49XE8b37rS — UD Almería (@U_D_Almeria) 4 de novembro de 2019



Pedro Emanuel já não é treinador do Almería. O emblema andaluz recorreu ao twitter para informar que chegou a acordo com o técnico português para a rescisão contratual. "Muito obrigado por todo o esforço e dedicação a estas cores. Desejamos-te todos os êxitos possíveis na carreira", comunicou o emblema da segunda divisão espanhola nas redes sociais.Pedro Emanuel, que assumiu os destinos do Almería no início da presente temporada, não conseguiu resisitir à maré de maus resultados: nos últimos oito encontros disputados, a formação da Andaluzia só venceu por uma vez.O almería está na segunda posição com 24 pontos, a dez do líder Cadiz.