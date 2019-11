Peixe para Casillas e um conselho a João Félix: Óliver Torres fala de tudo

Óliver Torres, atualmente no Sevilha, nunca escondeu a boa relação de amizade que mantém com Iker Casillas, daí que a saúde do guarda-redes do FC Porto continue a preocupar o seu ex-companheiro de equipa. Em entrevista à Rádio Marca, o médio espanhol até conselhos deu ao guardião que sofreu um enfarte do miocárdio em maio."Fiquei sem parceiro no padel, de cartas, de fofocas... Mantemos a relação por telefone. É importante que se cuide, que esteja bem, que coma cada vez mais peixe e parece que está melhor. Quando tem o 'dedo à solta' aparece sempre inspirado nas redes sociais", afirmou.Já sobre João Félix, que defrontou na Liga portuguesa e agora é seu rival também em Espanha - o jovem avançado alinha no Atlético Madrid -, Óliver Torres teceu vários elogios."Em Portugal falámos algumas vezes e fico satisfeito com aquilo que está a conseguir. Espero que fique tranquilo, que ignore o que se passa à sua volta, que se foque em desfrutar e ser feliz a cada jogo, em deixar que o seu futebol flua. Espero que não lhe coloquem pressão, que não jogue cada jogo com aquela pressão de fazer tudo bem, porque isso só gera mais pressão. Tem de desfrutar: se o fizer vai jogar um grande futebol porque é um grande futebolista".O Sevilha recebe esta jornada o At. Madrid (sábado, 17h30), em jogo da 12.ª jornada da Liga espanhola. João Félix está a recuperar de um estiramento no ligamento lateral do tornozelo direito.