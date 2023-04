Penálti nos descontos vale vitória do Sevilha em Bilbau

O Athtletic Bilbao foi esta quinta-feira surpreendido em San Mamés e perdeu com o Sevilha, por 1-0, resultado selado de penálti nos descontos e que atrasa os bascos na corrida aos primeiros lugares da Liga espanhola.





A 31.ª jornada teve esta quinta-feira também a vitória do Villareal sobre o Espanyol, por 4-2, que reforça a equipa da comunidade valênciana no quinto lugar, já que o Betis empatou a zero com a Real Sociedad, na terça-feira. O Villareal tem agora 50 pontos, contra 49 do Betis e 46 do Athletic Bilbau, ficando a cinco pontos do quarto lugar da Real Sociedad, que vale a Liga dos Campeões, em Espanha.

No último jogo da noite, foi preciso que se chegasse ao minuto 90+2 para finalmente se festejar golo, com o penálti bem rematado pelo argentino Lucas Ocampos. Antes, Yeray atrapalhou-se com a bola que deveria ter aliviado rapidamente e viu-se forçado a derrubar Ocampos, para uma grande penalidade claríssima.

O Athletic falhou o que seria a sua quarta vitória consecutiva, num jogo em que teve algum ascendente e que só perdeu pelo erro monumental de Yeray. Quanto ao Sevilha, já não perde há sete jogos e sobe a 11.º, com 41 pontos, no que é o seu melhor numa época em que chegou a andar pelos lugares de despromoção.