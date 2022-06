Pepelu no Levante até ao... infinito? Renovação por dez anos já é oficial

É oficial! O Levante anunciou formalmente a renovação do contrato de Pepelu, que jogou em Portugal ao serviço do Tondela e V. Guimarães. Poderia ser apenas mais uma renovação, como tantas outras por esse Mundo fora, mas a de Pepelu é ímpar: o novo acordo é válido por 10 anos! E até teve direito a uma camisola do clube com o símbolo do infinito nas costas...Curiosamente, estava a terminar a sua 10.ª temporada de ligação ao clube espanhol, onde chegou em 2012/13. É caso para dizer 'venham mais 10'! "Sou a pessoa mais feliz por ficar em casa. Sinto-me totalmente identificado com o Levante", disse Pepelu, aos canais do clube. O Levante vai disputar a 2.ª Liga espanhola, depois de ter ficado em penúltimo lugar em La Liga na época finda.