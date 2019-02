Pesos-pesados do balneário do Celta de Vigo seguram Miguel Cardoso

Os pesos-pesados do balneário do Celta de Vigo têm manifestado o seu suporte à continuidade de Miguel Cardoso, o que deve garantir ao técnico português uma nova oportunidade de inverter o rumo conturbado das últimas semanas que apenas teve como ponto positivo o triunfo sobre o Sevilha.A derrota deste sábado (1-4), em casa, contra o Levante, criou uma situação muito complicada para Cardoso, que está a ser fortemente questionado pelos adeptos do clube e pela comunicação social espanhola. Todavia, também é reconhecido que o Celta tem sido seriamente prejudicado pelas arbitragens nas últimas jornadas, com castigos como o de Maxi Gómez e lesões como a de Iago Aspas a limitarem seriamente a competitividade da equipa.De resto, foi este domingo divulgado que Aspas sofreu uma recaída da sua lesão muscular durante o aquecimento para entrar frente ao Levante, estando em risco de parar durante mais um mês. Miguel Cardoso terá de intervir para corrigir os erros defensivos que o conjunto continua a cometer, enfrentando duas deslocações muito complicadas pela frente, ao Alavés e Eibar, seguidas da receção ao Betis de Sevilha.Todavia, os galegos continuam acima da linha de água, em 17º lugar, com um ponto de vantagem sobre Villarreal e Rayo Vallecano, surgindo o Huesca mais atrás com a lanterna-vermelha.