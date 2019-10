Petrovic, o ‘papa-léguas’ sérvio de Pedro Emanuel

Em Lisboa, mais precisamente ao serviço do Sporting, Radosav Petrovic era um dos patinhos feios da formação leonina. Nunca caiu realmente no ‘goto’ dos adeptos e os minutos de jogo foram escassos no tempo que passou em Alvalade.

Contudo, agora que mudou de ares e se fixou no Almeria, na segunda divisão espanhola, o médio ganhou nova vida e foi destacado no diário espanhol ‘Marca’ pela qualidade demonstrada em campo e também pela experiência acumulada com que já conta, tendo passagens por seis ligas – Sérvia, Inglaterra, Turquia, Ucrânia, Portugal e Espanha.

É destacada a forma como Petrovic se fixou no onze da formação liderada por Pedro Emanuel a partir da 6.ª jornada, para além de se destacar que apesar de não ser um jogador veloz, consegue colmatar essa lacuna com passes longos de grande qualidade e boa capacidade de decisão.

Recorde-se que aos 30 anos Petrovic já passou pelo Partizan Belgrado, Blackburn Rovers, Genclerbirligi, Dínamo Kiev, Rio Ave, Sporting e agora Almeria. Foi internacional pela Sérvia 44 vezes e esteve no Mundial da áfrica do Sul, em 2010.