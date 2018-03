Philippe Coutinho e Neymar são amigos desde miúdos e companheiros na seleção brasileira. Esta segunda-feira, durante um compromisso comercial, o médio brasileiro, que no mercado de inverno reforçou a formação catalã, foi questionado sobre um eventual regresso de Neymar ao Barcelona."Neymar é um grande jogador. É um privilégio jogarmos juntos na seleção brasileira. E claro que seria muito bom que voltasse", respondeu o número 14 do Barcelona.Atualmente, Neymar está no Brasil a recuperar de lesão, mas rumores referem que o avançado de 26 anos não quererá regressar ao PSG, podendo voltar ao campeonato espanhol, com Barcelona e Real Madrid atentos à sua situação.